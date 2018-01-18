Четверг, 18 Января 2018 17:19

АрмИнфо. Парламентские выборы 2017 года в Армении не сумели улучшить атмосферу доверия в стране к электоральным процессам. Об этом говорится в докладе организации .

Согласно докладу, правящая Республиканская партия набрала большинство голосов на фоне массовых заявлений о нарушениях. "Выборы были омрачены достоверными сообщениями о подкупе избирателей и давлениях на них",- говорится в документе.

Организация недовольна также выборами в Совете старейшин Еревана, которые также состоялись весной 2017 года. Согласно докладу, эти выборы отличились низкой явкой, а также массовым подкупом избирателей и давлениями на них.

также выражает недовольство давлением на органиацию "Союз информированных граждан", которая обнародовала информацию, уличающую руководство армянских школ в агитации в пользу правящей партии. В докладе также говорится о давлениях на главу Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артура Сакунца и на руководителя правозащитной организации "Веллес" Марину Погосян.

Организация также выражает недовольство в связи с безнаказанностью сотрудников полиции, применивших насилие в отношении участников акций протеста в Ереване в июле 2016 года, на фоне того, что сами активисты и оппозиционеры были привлечены к строгой уголовной ответственности.

В докладе констатируются также случаи нарушения прав журналистов, детей, женщин, насилия в отношении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.