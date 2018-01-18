Четверг, 18 Января 2018 15:26

АрмИнфо. Новоназначенный посол Нигерии в Армении Ибрагим Хамзат (резиденция - Тегеран) вручил верительные грамоты президенту Армении Сержу Саргсяну.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы РА, Саргсян выразил надежду на то, что в ходе деятельности посла на этой должности сотрудничество между Арменией и Нигерией будет развиваться не только на международных площадках, но и в двустороннем формате по ряду взаимовыгодных направлений.

Собеседники сошлись во мнении, что в современном мире географическая отдаленность не является препятствием для развития взаимодействия.

Президент Армении подчеркнул важность создания необходимых договорно-правовых основ между двумя странами, а также проведения межмидовских консультаций.

Меж тем, Хамзат отметил, что Нигерия заинтересована в углублении отношений с Арменией особенно в экономической сфере, и проинформировал, что его страна сейчас предпринимает активные шаги в направлении диверсификации экономики. Посол подчеркнул, что есть заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере горнорудной промышленности, где у Армении есть серьезный опыт, а также в таких областях как сельское хозяйство, здравоохранение, образование.