Четверг, 18 Января 2018 15:11

АрмИнфо. Армения с 1 апреля 2018 года запретит импорт праворульных транспортных средств. Уже с 1 октября запрет будет действовать в рамках требований техрегламента Таможенного союза.

Правительство Армении 18 января одобрило законопроект "О временном запрете на импорт транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления". Как заявил министр транспорта, связи и ИТ Ваан Мартиросян, в соответствии с Венской конвенцией о дорожном движении от 1968 года и законом Республики Армения "Об обеспечении безопасности дорожного движения" на дорогах Армении установлено правостороннее движение транспортных средств. В рамках данного принципа установлены правила дорожного движения - для транспортных средств с левосторонним расположением рулевого управления. Дорожные знаки, светофоры также установлены с учетом восприятия водителей транспортных средств с левосторонним расположением руля. "Следовательно, эксплуатация праворульных транспортных средств представляет угрозу для дорожного движения, создает риски ДТП", - указал министр, в очередной раз обращаясь к статистике ДТП с участием праворульных авто: на 28% чаще они попадали в ДТП, а число пострадавших владельцев таких автомобилей больше на 39%.

Как отметил Мартиросян, сегодняшним законопроектом, для полного решения задачи, предлагается временно - с 1 апреля до 1 октября 2018 года ввести запрет на импорт в РА транспортных средств с правосторонним расположением руля, до внесения соответствующих дополнений в решение Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" № 877 и внесения дополнения в список стран, запрещающих эксплуатацию транспортных средств с правосторонним расположением руля. При этом, министр подчеркнул, что данное ограничение не коснется действующих автовладельцев - они могут эксплуатировать, ставить на учет, регистрировать, перерегистрировать свои автомобили. Отметим, что в настоящее время в Армении нет официальной статистики по поводу ДТП с участием праворульных машин. По крайней мере, до середины 2017 года, как отметили АрмИнфо в Дорожной Полиции РА, такая статистика не осуществлялась. Эксперты же назвали лукавством то, что в качестве обоснования этой идеи указывается фактор безопасности.