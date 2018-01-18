Четверг, 18 Января 2018 14:48

АрмИнфо. Согласно данным посольства Армении в Казахстане, основанным на информации из правоохранительных органов РК, граждан РА и армян среди лиц, сгоревших в автобусе в Актюбинской области нет. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Отметим, что в Иргизском районе Актюбинской области на трассе Самара- Шымкент сгорел автобус, в котором находилось 57 человек - 55 пассажиров и 2 водителя. Выбраться из горящего транспортного средства смогли только 5 человек, остальные 52 пассажира сгорели заживо. В автобусе находились граждане Узбекистана. В посольстве РФ проверяют информацию о том, могли ли находиться россияне в транспортном средстве.