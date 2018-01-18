Четверг, 18 Января 2018 14:46

АрмИнфо. 18 января состоялось первое заседание Экспертной рабочей группы по реформированию общественного транспорта Еревана, на котором был представлен проект новой транспортной сети столицы.

Глава Рабочей группы, заместитель мэра Еревана Вахе Никоян представил проект, разработанный консультантом WYG, который будет исследован членами рабочей группы. Так, проектом предлагается сократить количество существующих транспортных средств и линий примерно в три раза. В соответствии с этим вместо нынешних 115 маршрутов будет действовать 42 маршрута, а вместо 2039 транспортных средств - 939. Согласно логике новой сети, транспортные средства будут действовать на взаимодополняющей основе.

"Проект устранит дублирующие друг друга маршруты. В то же время, транспортные средства будут одинаково доступны во всех частях столицы, обеспечивая безопасное, надежное и надлежащее обслуживание пассажиров. Заслугой консультационной организации является то, что при разработке новой сети была выполнена очень тщательная работа, благодаря которой количество существующих транспортных средств и линий, которые ранее были сформированы в результате ситуационных решений и не имели логической связи, сокращено втрое. Следует также отметить, что сегодняшние маршруты не были основой для разработки новой сети", - отметил Никоян.

Согласно проекту, новая сеть маршрутов предназначена для автобусов, троллейбусов и интегрированной системы метро, она исключает микроавтобусы. Кроме того, был принят ряд стандартов в отношении пропускной способности и технических возможностей дорог и остановок, объема пассажирских перевозок, частоты прибытия транспортных средств и т.д.