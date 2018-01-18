Четверг, 18 Января 2018 14:31

АрмИнфо. Послы Армении и Франции в Грузии Рубен Садоян и Паскаль Менье в ходе встречи 17 ноября обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, вызывающих взаимный интерес.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Грузии в РА, на встрече состоялся обмен мнениями о предстоящем в текущем году в Ереване саммите Международной организации Франкофонии (МОФ). В этом контексте Садоян отметил, что это будет крупнейшее международное мероприятие в Армении, после восстановления ее независимости.

Предполагается, что в нем примут участие более 100 делегаций из разных стран и до пятидесяти глав государств.

Посол также подчеркнул важность роли Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в процессе мирного урегулирования карабахской проблемы.

Стороны обоюдно отметили важную роль и значение армянской общины Франции в деле укрепления связей между двумя странами.