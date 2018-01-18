Четверг, 18 Января 2018 14:22

АрмИнфо.Директор научно-образовательного фонда "Нораванк" Гагик Арутюнян в интервью АрмИнфо комментирует взаимосвязь недавних волнений в Иране с региональными, глобальными геополитическими процессами. Рассуждает о ситуации в Турции, вокруг курдской проблемы. А также характеризует развитие в Армении наукоемких технологий в качестве залога повышения степени нацбезопасности и прекращения существования страны в качестве объекта неоколониальной политики.

Волнения в Иране приоритетным образом имеют внутренние причины или это все-таки часть общего регионального и шире процесса?

На мой взгляд, тут наличествуют оба этих фактора. Да, в Иране, естественно, есть свои социально-экономические проблемы. И резкое повышение цен на некоторые продукты на подобном фоне, естественно, могло вызвать протестное движение. Последние события в Иране никак не могли быть вызваны на ровном месте. Мы должны помнить, что все “оранжевые революции” и попытки их совершать происходят там и только там, где есть социально-экономические или иного рода проблемы. Мне действительно очень трудно представить “цветную” революцию где-нибудь в Швейцарии. Представить же это в Иране, который к тому же вовлечен в известные вооруженные конфликты в арабских странах, вполне вероятно. Поэтому весьма логично выглядит попытка инициировать и использовать протестное движение в Иране силами, стремящимися создать там хаос, аналогичный хаосу в Сирии и Ираке в годы процветания ИГИЛ.

На Ваш взгляд, выполнять роль регионального “рассеивателя хаоса” ИГИЛ в его нынешнем состоянии уже неспособен?

Несмотря на то, что ситуация в упомянутых странах по-прежнему далека от стабильности, какие-то точки в противостоянии сегодня все же поставлены. ИГИЛ утратил самостоятельность после целого ряда пропущенных ударов, а его члены рассыпались по всему миру, продолжая действовать уже там по сетевому принципу функционирования. Как результат сегодня на первый план уже стали подниматься проблемы этнического, а не религиозного характера. Не секрет, что вся эта цепочка событий укладывается в разработанную в свое время в США стратегию более чем условного “управляемого хаоса”.

Иными словами, стратегия “управляемого хаоса” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический?

Во всяком случае, сегодня мы наблюдаем такую тенденцию. И на первый план постепенно уже выходит курдский фактор. Сначала была попытка провозглашения независимости Иракского Курдистана. Сегодня США актуализирует вопрос военных формирований курдов в Сирии. На курдский фактор в волнениях в Иране указывают и иранские политики. В качестве профилактической меры Турция строит 150-километровую стену на границе с Ираном, где в основном проживают курды.

Вы не считаете, что уничтожением ИГИЛ в Ираке и Сирии и распространением адептов этой организации по всему миру террористическая угроза лишь усилилась? В конце концов, из под игиловцев лишь выдернули почву, сами они нейтрализованы не были и вполне могут сгодиться для “работы” в других точках мира…

К сожалению, это действительно так. Причем, многим из разбежавшихся по всему миру игиловцев существенно помогли не только словом, но и делом. Однако, отсутствие единого штаба, координирующего центра, во многом снизило роль и возможности этой организации, отнюдь неслучайно именующей себя государством. И основным “виновником” уничтожения этого “государства” стали ВКС России в Сирии. Думаю, что именно действия российских военных во многом вынудили американскую коалицию в Сирии последовать их примеру и всерьез заняться ИГИЛ. Не могу еще раз не отметить резкое укрепление после додавливания ИГИЛ в Сирии, особенно на границах, все того же этнического, курдского фактора. Это уже вызвало неприятие как, собственно, Сирии, так и Турции с Ираном.

Усматриваете ли Вы перспективы более активного задействования внешними архитекторами глобальной политики этнического - курдского фактора в ближневосточной геополитике? Наличие курдов в Сирии, Ираке, Турции и Иране, как будто, создает для этого неплохие предпосылки…

По разным подсчетам, на Ближнем Востоке насчитывается около 40 миллионов курдов. И, к великому сожалению, этот народ всегда задействовался сильными мира всего в качестве инструмента. И сегодня курды продолжают оставаться народом, так и не сумевшим в своей исторической эволюции построить собственное государство. И этим продолжают пользоваться и сегодня. В Ираке появилась курдская автономия, это же пытаются делать в Сирии. Возможно, все это может являться этапом становления курдской государственности, однако, все это, прежде всего, инициируется внешними силами, а не самими курдами. У курдов, конечно, есть собственные стремления в этом плане, но, видимо, пока недостает мировозренческого потенциала.

Какие геополитические перспективы просматриваются, на Ваш взгляд, у испортившей отношения с США и Европой, проводящей в отношении России “политику качелей”, прошедшей небывалую централизацию власти, еще одной региональной державы Турции?

Существует, конечно, множество сценариев распада Турции в результате политики Реджепа Эрдогана. Я лично считаю, что Эрдоган ведет сегодня Турцию в направлении становлении независимости, как минимум, от Запада. Как известно, в прежние годы при возникновении нестабильности, военные по приказу извне просто меняли премьера и все шло по накатанному сценарию. Очень похоже, что сегодня туркам этот сценарий поднадоел и они решили взять власть в свои руки. Свидетельством этого стало жесткое подавление бунта тех же военных. Факт, что именно формирование мультиполярных реалий способствует повышению степени автономии многих псевдонезависимых государств. В нашем регионе около 40 лет уже существует одно вполне автономно функционирующее государство в лице Ирана со своей идеологией и мировоззрением. И Турция сегодня также пытается стать такой страной, используя имперскую идеологию неоосманизма. Реджепа Эрдогана, в этом контексте, я оцениваю как наиболее крупного турецкого политика после Кемаля Ататюрка.

Да, но ведь именно Эрдоган фактически разрушил Турцию Ататюрка…

Это действительно так. Однако, одновременно Эрдоган создает новую Турцию, наверное, более приспособленную к новым реалиям в которых все против всех, в которых Турция, к примеру, в вопросе Сирии сотрудничает даже с Ираном. И нужно признать, что под руководством Эрдогана Турция действует весьма адекватно новым “гибридным” реалиям и угрозам.

Упомянутые Вами “гибридные” реалии таят себе не только угрозы, но и возможности. Предпринимаются ли какие-то шаги в направлении их использования руководством Армении?

В политическом плане мы действуем вполне адекватно этим реалиям. Продолжая выполнять свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ и ЕАЭС, Армении в прошлом году вполне успешно удалось их совместить с интеграционной политикой в европейском направлении. Подобная политика в условиях нынешней нестабильности практически безальтернативна. Небольшая страна всегда нуждается в союзниках и партнерах. Первых мы обрели в России, вторых в Европе. И я лично оцениваю подобную политику как правильную. Вместе с тем, есть и проблемы. Характерно, что относительно недавно на одной из конференций шеф американской военной разведки весьма доступно объяснил присутствующим, что в современных войнах главным оружием будут разум и познавательные способности противостоящих сторон. И в этом плане позиция и состояние Армении меня лично весьма беспокоят. В мировом рейтинге университетов Армения весьма ощутимо отстает даже от Азербайджана, не говоря уже о том, что из 250 ВУЗов данного рейтинга около 50-ти турецкие. И то, что с наукой и технологиями у нас не все ладно – факт. Есть, конечно, и обнадеживающие веяния по части внедрения солнечных электростанций, определенных технологий, создания центра Big Datа, достаточно успешного продвижения новых технологий в армянском ВПК. Но всего этого пока что недостаточно и нам необходимо мобилизоваться для восстановления некогда мощного научного потенциала Армении. Для осознания реального положения Армении необходимо просто всмотреться в структуру нашего экспорта. В Европу Армения как в добрые старые колониальные времена в основном экспортирует руду, в ЕАЭС в основном сельскохозяйственную продукцию. Неудивительно, что некоторые аналитики характеризуют сегодняшние отношения как неоколониализм. На мой взгляд, в том геополитическом положении в котором сегодня находится Армения, подобная ситуация устраивать нас не может и не должна. Между тем в Армении практически отсутствует научно-технологическая политика. Многие в этой сфере надеются на инструментарий либерального законодательства, меж тем, как в тех же США заказы в научно-технологической сфере делаются под жестким контролем и вмешательством государства. Поэтому исключительно либеральный инструментарий США и Запада, в целом, все же предназначен, скорее, для других, третьих стран. В Армении же продолжают по старинке уповать на регулирование вышеупомянутых сфер либеральным рынком. На мой же взгляд, рынок может что-то регулировать на базаре. А в государстве приоритетные сферы все-таки должны регулироваться также и государственным управлением.

Иными словами, самостоятельное развитие в Армении наукоемких технологий – залог не только повышения степени нацбезопасности, но и серьезный задел в пользу прекращения существования нашей страны в качестве объекта неоколониальной политики?

Именно. И никто делать этого за нас не будет. Другим это не выгодно и потому не нужно. Не зря Арнольд Тойнби в свое время охарактеризовал технологии как самый большой секрет Запада. И на этом фоне в Армении создаются «продвинутые» школы, выпускники которых впоследствии добиваются успеха на Западе, т.е. страна постепенно превращается в своеобразный генетический инкубатор образованных детей. На мой взгляд, научная политика и образование должны иметь свою специфику и все-таки строится сверху вниз, а не снизу вверх. И без продуманной государственной политики тут ничего не получится. Я это говорю не понаслышке, а как человек, проработавший 10 лет в лаборатории, которой заведовал лауреат Нобелевской премии.