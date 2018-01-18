Четверг, 18 Января 2018 14:16

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян направил телеграмму соболезнования председателю Меджлиса Исламской Республики Иран Али Ардашир Лариджани в связи с гибелью экипажа танкера "Санчи", затонувшего у восточных берегов Китая.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, в телеграмме, в частности, говорится: "От имени Национального Собрания Республики Армения и от меня лично выражаю наши глубочайшие соболезнования и поддержку Вам, семьям и друзьям погибших, дружественному народу Ирана, желая стойкости и терпения. Примите наши глубокие соболезнования".

Отметим, что 7 января иранский нефтяной танкер и гонконгский сухогруз столкнулись у восточного побережья Китая. Это привело к сильному пожару и взрывам на иранском судне. Позднее стало известно, что все 29 членов экипажа танкера погибли. В Иране был объявлен национальный траур в связи с данной трагедией.