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 Четверг, 18 Января 2018 14:11
Давид Степанян

Арсен Венгер: "Арсеналу" нравится игра Мхитаряна, а зарплата не проблема

Арсен Венгер: "Арсеналу" нравится игра Мхитаряна, а зарплата не проблема

АрмИнфо. "Арсеналу" нравится игра Генриха Мхитаряна, а зарплата не проблема, - заявил журналистам главный тренер "канониров" Арсен Венгер.

"Конечно же, мне очень нравится Мхитарян. Мы часто играли против него, когда Мхитарян играл в дортмундской "Боруссии". Он знает как мы играем в футбол, любит наш клуб. И вполне способен заменить Санчеса",- отметил он.

Вместе с тем, Венгер отметил, что добавить к публикуемой в СМИ информации о трансфере-замене Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна ему нечего. Отметив свою многолетнюю работу на трансферном рынке, тренер "канониров" оценил вероятность сделки Санчес-Мхитарян как вероятную, подчеркнув, что, тем не менее, в любой момент все может сойти на нет.

В случае трансфера в "Арсенал", полузащитник сборной Армении и английского "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян станет самым высокооплачиваемым игроком лондонского "Арсенала". Согласно Transferchecker, согласованные условия контракта армянского хавбека с "Арсеналом" предусматривают, что на протяжении 4-х лет Мхитарян будет получать 130 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Согласно журналисту итальянского спортивного издания <Calciomercato> Маттео Педрози, причиной задержки обмена между <Арсеналом> и <Манчестер Юнайтед> Мхитаряна на Санчеса стало требование агента Мхитаряна Мино Райолы платить армянскому полузащитнику в <Арсенале> зарплату, которую сейчас получает чилиец Санчес. Последний личный контракт с МЮ согласовал и дожидается завершения сделки.

Согласно Sportsdaily, в "Арсенале" Санчес получал 1,5 миллиона долларов в месяц, являясь самым высокооплачиваемым игроком клуба.

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