Четверг, 18 Января 2018 13:34

АрмИнфо. Франция приветствует любые встречи, направленные на долгосрочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Об этом 18 января на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот, комментируя по просьбе АрмИнфо предстоящую встречу глав МИД Армении Азербайджана в Кракове и ее продуктивность на фоне продолжающихся смертей на линии соприкосновения войск.

По его словам, позиция Франции по этому вопросу не изменилась. "Мы по-прежнему озабочены тем обстоятельством, что карабахский конфликт продолжает оставаться нерешенным. Франция призывает стороны посредством диалога достичь долгосрочного урегулирования конфликта. И в этом контексте любая встреча сторон желанна",- сказал французский дипломат.

Вместе с тем, он подчеркнул, что компетентен давать комментарий по этому вопросу французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти. "Моя миссия в Армении - содействовать углублению армяно-французских отношений, в том числе в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, вызывающих взаимный интерес",- заключил дипломат.

Отметим, что сегодня в польском Кракове запланирована встреча глав МИД Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, инициированная сопредседателями МГ ОБСЕ. Накануне состоялись встречи посредников с главами МИД Армении и Азербайджана.