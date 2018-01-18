Четверг, 18 Января 2018 13:25

АрмИнфо. Сопредседатель Группы поддержки Армении в Конгрессе США Фрэнк Паллоун призвал своих коллег устранить искусственные препятствия на пути посещения гражданами США Нагорного Карабаха.

"Арцах имеет преуспевающие демократические власти, и он не должен быть отгорожен от общения с США и другими нациями. Во время моего визита в Арцах в сентябре прошлого года, я стал очевидцем новых достижений республики за последнее время, другие также должны иметь такую возможность. Вместо того, чтобы мешать быстро развивающимся демократиям, как Арцах, непризнанием, лучше поощрять их официальными акциями",- резюмировал конгрессмен.

Отметим, что на днях в своем докладе Госдеп США рекомендовал гражданам США не посещать Арцах, поскольку Вашингтон в случае опасности не сможет оказать им содействие.