Четверг, 18 Января 2018 12:13

АрмИнфо.Недавние волнения в Иране имеют как внутренние причины, так и являются частью общего регионального и шире процесса. Подобное мнение АрмИнфо выразил директор научно-образовательного фонда "Нораванк" Гагик Арутюнян.

"В Иране, естественно, есть свои социально-экономические проблемы. И резкое повышение цен на некоторые продукты на подобном фоне, естественно, могло вызвать протестное движение. Вместе с тем, последние события в Иране никак не могли быть вызваны на ровном месте. Мы должны помнить, что все "оранжевые революции" и попытки их совершать происходят там и только там, где есть социально-экономические или иного рода проблемы", - отметил он.

По оценкам Арутюняна, представить "цветную" революцию где-нибудь в Швейцарии затруднительно, представить же это в Иране, который к тому же вовлечен в известные вооруженные конфликты в арабских странах, вполне вероятно. В этом свете, попытка инициировать и использовать протестное движение в Иране силами, стремящимися создать там хаос аналогичный хаосу в Сирии и Ираке в годы процветания ИГИЛ, на его взгляд, выглядит весьма логично.

Аналитик отмечает, что несмотря на то, что ситуация в упомянутых странах по-прежнему далека от стабильности, какие-то точки в противостоянии сегодня все же поставлены. ИГИЛ после целого ряда пропущенных ударов утратил самостоятельность, а его члены рассыпались по всему миру, продолжая действовать уже там по сетевому принципу функционирования.

"Как результат сегодня на первый план уже стали подниматься проблемы этнического, а не религиозного характера. И это является весьма важным трендом. Не секрет, что вся эта цепочка событий укладывается в разработанную в свое время в США стратегию более чем условного "управляемого хаоса", - подытожил Арутюнян. (читайте скоро интервью полностью)