Четверг, 18 Января 2018 11:22

АрмИнфо. По положению на 10:00 часов 18-го января в Армении все автодороги в основном проходимы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, с 18 по 19, а также ночью 20 января в большинстве регионов Армении время от времени ожидаются слабые осадки, в отдельных районах ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с. Днем 20, 21 и 22 января ожидается погода без осадков.

Труднопроходим Варденяцский перевал. На всех автодорогах Сюникской области и на автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.