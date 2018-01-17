Среда, 17 Января 2018 21:33

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово­восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

18 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?30-16?30 переулки 1, 2 на 4-ой улице Худякова и прилегающие общественные абоненты в Аване; жилой дом 67 на ул. Анрапетутяна, жилые дома 7, 9, 11 на ул. Вардананца и прилегающие общественные абоненты;

11:00-13:00 - жилые дома 1 на 1-ой улице Аванесова, 8/3 на 2-ой улице, жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице в Нор Ареше;

в Армавирском марзе:

11:00-14:00 - села Мргашат и Аревик;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 - частично улица Ханджяна в городе Арарат;

10:00-16:00 - частично село Арарат;

10:30-16:00 - частично село Востан;

11:00-16:00 - села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян; частично улицы

С.Акобяна, Баграмяна, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх, общественные абоненты 93, 96 на ул. Маркса, 105 на ул.

Атарбекян, 159 на ул. Мясникян в городе Арташат;

13:30-16:00 - частично улица Касяна в городе Веди;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 - частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; села Сараван, Сараландж, Угедзор, жилые дома 1 на ул.

Варданян, 8, 10, 12 на ул. Шаумяна, 10, 12, 14, 16, 18 на ул. Мясникяна в городе Джермук;

в Котайкском марзе:

11:00-14:00 - жилые дома 1-10 на ул. Чаренца, музыкальная школа, поликлиника, прилегающие общественные абоненты в городе Нор Ачн;

в Гегаркуникском марзе:

13:00-16:30 - улицы Ереванян, Спандаряна, Комитаса, Мамиконян, Шаумяна, Баграмяна, Бабаджаняна, Ачарян, Камо,

Погосян, Тер-Габриелян, частично улица В. Амбардзумяна, газозаправочная станция "Ирина-Инеса", станция Джрмух, станция оператора "Виваселл МТС", офис обслуживания "АрменТел>, воинская часть контрразведки, компания 'Вреж Аветисян" и прилегающие общественные абоненты в городе Варденис;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 - северная часть 3-ей улицы и 1, 2, 3 тупики в Бавре.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.