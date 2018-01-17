Среда, 17 Января 2018 21:27

АрмИнфо.Конверс Банк внедрил услугу Converse Mobile, которая предоставляет клиентам возможность управлять своими счетами в любое время дня из любой точки мира, загрузив соответствующее мобильное приложение из App Store или Play Market. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс- службе Банка.Согласно источнику, пользуясь услугой Converse Mobile, клиенты могут осуществлять внутрибанковские, межбанковские и международные денежные переводы, коммунальные платежи, оплачивать штрафы, наложенные дорожной полицией, обменивать валюту, погашать кредит, пополнять депозит и др. Converse Mobile - очень удобная и простая в плане использования система управления банковских счетов. Функционально, система Converse Mobile, отличаясь высоким уровнем безопасности, максимально приспособлена к требованиям клиентов.

"Конверс Банк, который традиционно считается технологическим, является одним из ведущих поставщиков дистанционных услуг в Армении, периодически выступая с современными, технологическими предложениями, требующими цифровых решений. Кроме услуги Converse Mobile, Конверс Банк предлагает своим клиентам систему Интернет-Банкинг и услугу "Платежный портал". В ближайшем будущем, планируется пополнить инструменты предоставления дистанционных услуг новыми предложениями",

- отметили в Банке, напомнив, что Конверс Банк является первым банком в Армении, внедрившим услуги "Интернет банкинг" и "Мобильный банкинг".

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 октября 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.