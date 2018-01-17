Среда, 17 Января 2018 19:50

АрмИнфо.Лишь 3% опрошенных жителей Армении и 4% в Грузии считают, что живут в полностью демократической стране. При этом 33% в Армении считают что живут в совершенно недемократической стране, а в Грузии - 14%. Об этом говорится в социологическом исследовании Кавказского ресурсного исследовательского центра (CRRC), презентованном сегодня в ереванском офисе Всемирного Банка.

Между тем, 13% опрошенных в Армении считают, что живут в

демократической стране, но с незначительными проблемами, а в Грузии

таковых 23%. Тех же, кто считают, что страна их демократическая, но

со значительными проблемами в Армении 35%, а в Грузии 45% .

Армения не намного отстала от Грузии при ответе на вопрос имеют ли право граждане свободно выражать свое мнение. В Армении положительно ответили 71% респондентов, в Грузии - 76%. В Армении 23% считают, что это невозможно, в Грузии - 20%. Остальные воздержались от ответа.

Рассуждая о направленности политической линии в каждой из стран, армянские респонденты отметили, что направление совершенно ошибочное

- так считают 21% опрошенных, тогда как в Грузии такого мнения придерживается 8%. Однако и те и другие почти в равной степени считают, что политическая линия не меняется (35% -Армения и 33% - Грузия), и что в основном движется в неверном направлении (21% - Армения и 25% - Грузия). Лишь 2% в обоих странах полностью одобряют политику руководства стран. В этом плане интересен ответ на вопрос <чем должно быть для граждан государство>. 48% в Армении считают, что оно должно быть <родителем>, а 10% - <наемным работником>. В Грузии соответственно доли распределились несколько иначе - 31% против 22%.