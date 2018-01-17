Среда, 17 Января 2018 19:48

АрмИнфо. 51% опрошенных респондентов­ жителей Армении из всех государственных институтов больше всего доверяют армии, говорится в социологическом исследовании Кавказского ресурсного исследовательского центра (CRRC), презентованном сегодня в ереванском офисе Всемирного Банка.

Согласно данным опроса далее по уровню доверия идут: религия - 49%, система образования - 12%, система здравоохранения - 10%, местные органы власти- 10%, Евросоюз вызывает доверие у 9% населения Армении, далее следует омбудсмен которому доверяют 8% опрошенных, полиция - 7%, ООН - 7%, президент - 6%, Центральный банк - 6%, банки - 6%, неправительственные организации- 5%, исполнительная власть - 5%, суды - 4%, Национальное собрания - 3%, пресса - 3%. Политическим партиям доверяют всего 2% опрошенных.

А наибольшим уровнем абсолютного недоверия у опрошенных пользуется президент, которому не доверяют - 44% опрошенных респондентов, далее следует Национальное собрание - 40%, политическим партиям не доверяют - 37%,исполнительная власть- 36%, банки - 30% и полиции не доверяют 27% прошенных. Наименьший процент полного недоверия набрали армия и религия по 6%.

Опрос проводился среди 1648 домохозяйств в различных районах Армении, с жителями старше 18 лет методом face to face на основе случайной выборки.