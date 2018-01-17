Среда, 17 Января 2018 19:47

АрмИнфо. По положению на 18:00 часов 17-го января в Армении все автодороги в основном проходимы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, на всех автодорогах области Сюник, на Варденяцском перевале и на автодорогах Сотк-Карвачар, Апаран- Ванадзор местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.