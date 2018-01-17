Среда, 17 Января 2018 18:13

АрмИнфо. 33% опрошенных респондентов - жителей Армении желают переехать за рубеж на постоянное место жительство, говорится в социологическом исследовании Кавказского ресурсного исследовательского центра (CRRC), презентованном сегодня в ереванском офисе Всемирного Банка.

Согласно опросу, лишь 65% желают жить в Армении, а 2% - не определились. Стоит отметить, что число желающих покинуть Родину навсегда с каждым годом растет. Предыдущие исследования показывали, что в 2008 году таких было лишь 18%, в 2011 - 23%, в 2015 - 31%. При этом большинство респондентов (57%) готовы покинуть Армению лишь на время. Ранее на временное проживание за рубежом <согласна> была: в 2008 году - ровно половина опрошенных, в 2011 - 56%, в 2017 - 57%.

Опрос проводился среди 1648 домохозяйств в различных районах Армении, с жителями старше 18 лет методом face to face на основе случайной выборки.

Отметим, что недавно Институтом философии, социологии и права НАН РА при поддержке Армянской социологической ассоциации была издана монография "Миграция и депопуляция в Армении". Авторы монографии в интервью газете <Голос Армении> отметили, что отток населения из Армении - крайне устойчивый процесс. <По нашим прогнозам, совпадающим с прогнозами ООН, численность населения Армении к 2050 году при оптимистическом сценарии составит 2,7 млн человек, а при пессимистическом - 1,5 млн. Понятно, что миграция как явление характерно для всего мира, более того, мир развивался путем миграции. Другое дело, когда в той или иной стране миграция принимает угрожающий характер, когда речь идет о ситуации, которую ученые характеризуют как депопуляцию>, - отметил директор Института Геворк Погосян. В качестве основных причин депопуляции Г.Погосян назвал падение рождаемости, старение населения и третье - его отток. <В Армении за истекшие 25 лет рождаемость упала вдвое. Если в советский период в Армении ежегодно рождалось 75-80 тысяч детей, то теперь эта цифра составляет 30-35 тысяч. Второй признак - старение населения, когда доля людей старше 60 лет начинает расти. В Армении этот показатель равен 12,9%. И третья причина депопуляции - собственно отток населения. За последние четверть века наше население сократилось на 33%>, - отметил ученый.