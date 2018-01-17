Среда, 17 Января 2018 17:47

АрмИнфо. Новоназначенный посол Нидерландов в Армении Ибрагим Раиси (резиденция - Тегеран) вручил копии верительных грамот замглавы МИД РА Армену Папикяну.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Папикян выразил надежду, что посол своей деятельность будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Раиси заверил, что Нидерланды заинтересованы в расширении отношений с Арменией, и он не пожалеет усилий для укрепления взаимодействия.

На встрече стороны обсудили перспективы развития взаимодействий по ряду направлений, актуальные региональные и международные вопросы.