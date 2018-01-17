Среда, 17 Января 2018 17:31

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с генеральным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Франции Жан-Батистом Лемуаном текущую ситуацию, сложившуюся на переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба МИД АР, Мамедъяров предоставил подробную информацию о ходе переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту. Он сообщил, что 18 января 2018 года в польском городе Кракове встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Мамедъяров не обошел стороной и вопрос взаимодействия ряда французских городов с Арцахом. Он отметил важность пресечения правительством Франции, являющейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, установления рядом городов Франции связей с Нагорным Карабахом, и не допущения въезда во Францию представителей властей республики.

Отметим, что в десяти французских городах, установивших дружественные отношения с городами Арцаха, прошли мероприятия, проводимые в рамках фестиваля "Дни Арцаха во Франции". В фестивале участвовал советник государственного министра Республики Арцах Артак Бегларян, постоянный представитель Арцаха во Франции Ованнес Геворгян и представители диаспоральных структур Франции. Данное событие вызвало негативную реакцию Баку, которая выразила протест Франции.