Среда, 17 Января 2018 17:05

АрмИнфо. "За последние полтора года более 20 маршрутных линий прекратили свою работу из-за нерентабельности.

Таким образом, те граждане, которые ранее пользовались прямой маршрутной линией стали ехать с пересадками и платить 200 драм, а ведь недавно по стране прошла волна митингов с тем, чтобы оставить плату за проезд в Ереване прежней (100 драм). Таковы последствия подорожания цен на сжатый газ", - об этом 17 января на пресс-конференции заявил председатель Союза перевозок Грант Егиазарян.

Егиазарян отметил, что с сентября цена на газ повысилась на 110 драмов, и работать на таких условиях означает работать с ущербом. "Водители не могут содержать себя и свои семьи на ту сумму, которую они получают. В результате мы получаем ситуацию, когда у нас простаивают машины, а водители уезжают в другие страны, чтобы иметь возможность достойно зарабатывать. Если так пойдет и дальше, то все наши водители эмигрируют", - отметил председатель Союза перевозок. Егиазарян также подчеркнул тот факт, что если в ближайшее время мэрия ничего не предпримет, то к акции присоединятся водители всех маршрутных линий Еревана и город будет парализован.

"После нашей вчерашней забастовки и встречи с советником мэра Еревана по транспортным вопросам Альбертом Геворгяном нас заверили, что цена на сжатый газ будет снижена, и все проблемы будут урегулированы. Многих из нас откровенно запугивали. Однако ситуация стала взрывоопасной, и мы требуем не пустых обещаний, а решительных шагов",- заявил Егиазарян.

В свою очередь Президент лиги защиты водителей Тигран Ованисян заявил, что налоговая облигация для водителей маршруток была поднята в 3 раза, и в 2 раза для водителей автобусов. "В таких условиях мы не можем работать, и я призываю всех водителей такси, и маршруток объединиться и выйти на акцию протеста, чтобы отстоять свои права", - призвал всех Ованисян.

По словам Президент лиги защиты водителей единственным приемлемым решением в данной ситуации будет не повышение тарифа на проезд, а освобождение транспортных компаний от налогов, продажа водителям сжатого газа и бензина по себестоимости, а также продажа запчастей по более доступной цене.

Отметим, что 16 января водители маршрутных такси в Ереване объявили забастовку в связи с подорожанием цены на сжатый газ. По словам водителей, повышение цены на сжатый газ, делает их работу не рентабельной. С бастующими водителями встретился советник мэра Еревана по транспортным вопросам Альберт Геворгян, однако стороны так и не пришли к консенсусу.

Напомним, что за последний месяц на ряду с иными товарами подрожал и сжатый газ (на 18%). В настоящее время плата за проезд в городском транспорте в Ереване составляет 100 драмов.