Среда, 17 Января 2018 16:55

АрмИнфо. По сей день Армения не может похвастаться достижениями в сфере рационального использования природных ресурсов. Такое мнение высказал 17 января экономист, председатель Союза работодателей Армении Гагик Макарян.

Гагик Макарян напомнил, что Армения в 2017 году планировала гармонизацию 17 основных положений Конвенций ООН. Однако, на сегодня не урегулировано использование правовых инструментов борьбы с незаконной ловлей и браконьерством, а также задачи, связанные с эффективным управлением лесными ресурсами и сельскохозяйственными угодьями. На низком уровне находится также сфера управления твердыми бытовыми отходами. Перспективы развития экономист видит в рамках заключенного в ноябре 2017 года рамочного соглашения с ЕС. <В 2017 году в сфере эффективного использования природных ресурсов Армения не зафиксировала существенных успехов>, - указал он.

Что касается обеспечения энергетической безопасности, то, как зафиксировал Макарян, на сегодня в Армении осуществляются серьезные инвестиции в системе электрических сетей. Ведутся переговоры по строительству крупных ГЭС, активно развиваются возобновляемые источники энергетики, в частности, солнечная энергетика. <Таким образом, Армения осуществляет определенные шаги в направлении формирования самодостаточной энергетической системы>, - заключил Гагик Макарян.

Отметим, что 4 ноября, выступая в Ташкенте на 51-м заседании Электроэнергетического совета (ЭЭС) СНГ министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян заявил, что страна предпринимает последовательные шаги по увеличению удельного веса возобновляемых источников в энергобалансе. Ранее Армения приняла "Концепцию по обеспечению энергетической безопасности РА". Согласно ей, к 2020 году возобновляемыми источниками будут покрыты 20% всей потребляемой энергии в Армении, а к 2026 году - все 50%.