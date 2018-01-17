Среда, 17 Января 2018 16:48

АрмИнфо. В настоящее время доля теневой экономики в крупном бизнесе составляет около 30%, малый и средний бизнес в этом плане чуть более преуспел. Об этом 17 января заявил глава Союза работодателей Армении Гагик Макарян. Вместе с тем, он призвал с особой осторожностью бороться с <тенью>.

По его словам, теневая экономика в Армении имеет многолетнюю историю. Тень в Армении проявляется двумя путями: это наличие значительных объемов незарегистрированного оборота и рабочей силы - модель незарегистрированной экономики, и вторая модель - это неформальная экономика, в рамках которой компания обходит законы, на основе ранее достигнутых договоренностей с госчиновниками.

В настоящее время <труженики> теневой сферы достигли значительных успехов. Скачкообразному росту <тени>, как считает эксперт, в последние годы во многом способствовало масштабирование коррупции и установление неравных конкурентных условий. Не последнюю роль сыграл также кризис, который привел к тому, что многие хозсубьекты ушли в глубоко <под землю>. На сегодня, рабочая сила в тени продолжает фиксировать новые высоты - в сфере предоставления услуг она достигла

- 60-70%.

Ссылаясь на данные Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), эксперт отметил, что из-за масштабов <тени> армянский бюджет ежегодно недополучает в среднем $1-2 млрд. Вместе с тем, как считает Гагик Макарян, не стоит слишком увлекаться идеей борьбы с теневой экономикой в условиях армянской действительности. <Не создав соответствующих условий для развития бизнес-среды, мы можем по результатам этой борьбы уничтожить бизнес. Тысячи предпринимателей выживают именно благодаря <тени>. Таким образом, темпы улучшения бизнес-климата в Армении, а также стимулирования экспорта должны опережать динамику борьбы с теневой экономикой>, - заключил он.

Отметим, что по оценке различных международных структур, теневая экономика в Армении в течение последних лет выросла до 35-50%. Согласно последним данным Комитета госдоходов, "тень" существенно сократилась, в частности, по линии собираемости налогов - до 30%. Как заверил 4 октября 2016 года на встрече с журналистами председатель Комитета госдоходов Армении (КГД) Вардан Арутюнян, ведомство в ежедневном режиме борется с тенью и <ее результаты очевидны>