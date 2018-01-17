Среда, 17 Января 2018 16:06

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян обсудил с послом Казахстана в РА Тимуром Уразаевым перспективы углубления сотрудничества между двумя странами в уголовно-правовой сфере как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры, была особенно подчеркнута необходимость повышения эффективности выявления и передачи лиц, избегающих следствия, согласно предусмотренным процедурам, особенно в рамках Евразийского экономического союза и в условиях свободного перемещения электронных услуг и людей.

Высоко оценив партнерские отношения между Арменией и Казахстаном в разных сферах, стороны коснулись ряда вопросов, вызывающих взаимный интерес, в том числе, правовой взаимопомощи по уголовным делам, и более тесного взаимодействия в борьбе с преступностью.