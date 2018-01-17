Среда, 17 Января 2018 15:43

АрмИнфо. Болгария имеет стратегически важное значение для Европейского Союза. Об этом 17 января в Ереване на пресс-конференции, посвященной председательству Болгарии в Совете ЕС, заявил глава Делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

По его словам, сегодня ЕС находится на сложном этапе, о чем свидетельствует и насыщенное содержание Болгарского председательства. "У нас большие ожидания от председательства Болгарии в Совете ЕС. В ходе моего нахождения в Ереване, Болгария первая страна, председательствующая в Совете и имеющая посольство в Армении, что позволяет нам объединить усилия для повышения представленности Евросоюза в Армении. Очень важно работать в Совете, продвигать нашу повестку в Армении, в том числе и в рамках Восточного партнерства. Сегодня мы находимся на этапе прагматичной реализации повестки соглашения Армения-ЕС",- сказал европейский дипломат. И в этом контексте он добавил, что сегодня ЕС находится на этапе ратификации рамочного соглашения с Арменией, ведутся усилия для разработки совместной дорожной карты. Свитальский подчеркнул, что ЕС надеется наилучшим образом реализовать, подписанное в ноябре прошлого года в Брюсселе соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Отвечая на вопрос о том, каковы возможные сроки ратификации странами ЕС рамочного соглашения с Арменией, Свитальский отметил, что год начался достаточно успешно и фактически, первым соглашение ратифицировала страна, до этого председательствующая в Совете ЕС (Эстония-Ред.), что является положительным сигналом. Европейский дипломат, констатировал, что сроки ратификации документа зависят от законодательства каждой из стран ЕС, где-то это сложный процесс, а где-то достаточно простой. Как в конфедеративных государствах любой международный документ требует детальной проработки, и предполагает тяжелую работу. Но мы оптимистично настроены, самое важное то, что соглашения соглашение может быть реализовано в этом году. Будем надеяться, что с весны этого года мы сможем начать его реализацию, требуется лишь ратификация армянской стороны. Если вы изучите соглашение, то увидите, что там есть процесс, который начнет функционировать суверенно", - заключил Свитальский.

Отметим, что 12 января Эстония ратифицировала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом, тем самым став первой из 28 стран ЕС, завершившей этот документ. Соглашение было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе на саммите Восточного партнерства ЕС.

Отметим, что 1 января к Болгарии на шестимесячный срок перешло председательство в Совете ЕС. Председательство в Совете ЕС сменяется каждые полгода из числа государств- членов ЕС. В течение шести месяцев одна страна председательствует на встречах Совета всех уровней, обеспечивая последовательность работы ЕС в Совете. Председательство несет ответственность за продвижение работы Совета над законодательством ЕС, обеспечивая преемственность в осуществлении повестки дня ЕС, соблюдение действующего законодательного процесса, а также сотрудничество между государствами- членами ЕС. Для этого председательствующая страна должна выступать в качестве честного и нейтрального брокера.