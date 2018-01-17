Среда, 17 Января 2018 15:15

АрмИнфо. Созданный недавно Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики и вовлечение в нее молодежи. Об этом в интервью АрмИнфо рассказал бывший генеральный директор Армянской атомной электростанции Сурен Азатян.

По его словам, в последнее время в Армении начала проявляться опасная тенденция по противопоставлению атомной энергетики возобновляемой и альтернативной энергетике. Это вредная тенденция. Нельзя противопоставлять атомную энергетику любому другому виду генерации. "Все объекты энергетики должны дополнять друг друга, обеспечивая тем самым и диверсификацию, и резервы мощности. Развивая атомную энергетику, уверен, мы сможем найти баланс интересов, чем, собственно, и намерен заняться Союз, - подчеркнул Сурен Азатян. Он добавил, что первая конференция Союза состоится в конце января текущего года, на которой, в числе прочих вопросов, будет обсуждаться возможность активного участия в разработке и реализации программ по обучению, повышению квалификации и переподготовке персонала предприятий атомного комплекса. Организация намерена также проводить выставки, семинары, конференции, симпозиумы, фестивали и другие мероприятия, а также участвовать в проводимых иными национальными и международными государственными и общественными организациями мероприятиях, посвященных атомной энергетике. Союз также намерен поддерживать деловые и дружественные отношения с городами и АЭС - побратимами в других странах по обмену опытом и деятельности национальных ветеранских организаций. Структура является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по инициативе физических лиц - ветеранов атомной энергетики для реализации общих целей, а также в целях содействия решению социальных проблем ветеранов. "Наши ветераны считают, что одним из основных аспектов нашей деятельности должно стать противодействие незаконному обороту ядерных и радиоактивных материалов. При изучении проблемы незаконного оборота ядерных и радиоактивных материалов значительную сложность представляет получение объективной информации. С одной стороны, СМИ изобилуют не вызывающими доверия у специалистов спекуляциями, с другой, спецслужбы и правоохранительные органы могут избегать разглашения имеющейся информации по причине ее чувствительности, а также из нежелания дискредитировать существующие меры обеспечения ядерной безопасности"- отметил маститый специалист.

Международное сообщество обеспокоено тем, что ядерные и радиоактивные материалы могут оказаться в руках транснациональных преступных и террористических организаций. Правовое регулирование в сфере контроля за оборотом ядерных и радиоактивных материалов осуществляется законами и иными нормативными и правовыми актами государств в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами государств, а также принятыми на их основе нормативно правовыми актами субъектов государств. "Мы считаем, что в сфере противодействия незаконному обороту ядерных и радиоактивных материалов наши основные усилия должны быть направлены на осуществление комплексных технических экспертиз выявленных ядерных и радиоактивных материалов. Целью таких экспертиз является идентификация исследуемых материалов, определение степени их опасности для населения и окружающей среды, выдача рекомендаций по хранению этих материалов, предоставление обоснования правоохранительным органам для уголовного преследования лиц, занимающихся ядерной контрабандой. Для реализации указанных целей необходимо создание ядерно-криминалистических лабораторий. Основная деятельность таких лабораторий - это предоставление правоохранительным органам технических экспертиз выявленных ядерных и радиоактивных материалов, проведение радиационного мониторинга территорий и пр.", - считает Сурен Азатян.

По его словам, ядерная криминалистика рассматривается как комплекс исследований, позволяющих не только идентифицировать ядерные и радиоактивные материалы, но и проследить всю цепочку связанных с ним событий - от источника происхождения до момента обнаружения. Основная проблема ядерной криминалистики заключается в необходимости правильной координации работы специалистов из очень разных областей, которые не являются криминалистами, но имеют официальный доступ к радиоактивным материалам и обладают специфическими навыками. В частности в Армении, на базе лаборатории внешнего радиационного мониторинга Армянской АЭС, была создана ядерно-криминалистическая лаборатория. Лаборатория успешно функционирует уже 5 лет. Она обладает современным достаточно полным приборным парком, позволяющим выполнять экспертизу ядерных и радиоактивных материалов (гамма спектрометры, альфа спектрометры, бета спектрометры и прочее). "Нами была создана база данных по всем инцидентам в Армении, связанным с ядерными и радиоактивными материалами и источниками. 1 августа 2017г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между Национальным Политехническим Университетом Армении и Армянской Атомной Электростанцией "О создании совместной лаборатории технической и криминальной экспертизы ядерных и радиоактивных материалов". Одной из основных целей лаборатории является разработка и внедрение научных, научно-технических и научно-образовательных программ в области технической и криминологической экспертизы ядерных радиоактивных материалов, разработка и реализация образовательных программ, подготовка и реализация научных и научно-образовательных проектов, организация конференций, молодежных школ и других научных мероприятий. Материально-техническая база лаборатории доступна для научных организаций и университетов, в том числе для Национальной академии наук Армении, Ереванского Государственного университета, Национальной исследовательской лаборатории им. А. Алиханяна (ЕрФИ), а также Армянского научно-исследовательского института "Арматом", - отметил бывший руководитель Армянской АЭС.