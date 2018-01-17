Среда, 17 Января 2018 15:09

АрмИнфо. Посол Болгарии в Армении Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева представила приоритеты председательства Софии в Совете Европейского Союза (ЕС).

Посол напомнила, что спустя 10 лет после вступления в ЕС, Болгария впервые приняла председательство в Совете ЕС на 6 месячный срок. Павлова заверила, что Болгария продолжит курс, взятый предыдущим председателем Совета ЕС - Эстонией, по устранению границ. Дипломат отметила, что Болгария продолжит усилия по достижению консенсуса. "Ключ успеха председательства - достижение общего консенсуса. Не случайно, что наше председательство проходит под девизом " Единство дает силу", который также изображен на гербе Республики Болгария. Председательство Болгарии совместно со своими партнерами постарается укрепить единство между государствами- членами и институтами ЕС, с целью обеспечения конкретных решений по созданию более сильной, безопасной и солидарной Европы. Полагаю, что никому не нужно напоминать, к чему привел отход от этого принципа", - отметила посол, 17 января на пресс-конференции в Ереване. И в этом контексте она добавила, что Болгария не пожалеет усилий для повышения единства Европейского союза.

По ее словам, приоритеты болгарского председательства будут основаться на принципе принцип "трех С" - стабильность, безопасность, прочность, являющиеся взаимодополняющими друг друга принципами. Посол также добавила, что ведущими принципами болгарского председательства будет ответственность в целях достижения общих целей и приоритетов союза, путем обвязывания рабочей программы председательства с повесткой дня ЕС, соблюдение целостности и единства союза посредством поиска общих решений и ответов на вызовы. "В течение следующих шести месяцев председательства основное внимание будет сосредоточено на четырех ключевых направлениях: будущее Европы и молодежи, Западные Балканы, безопасность и стабильность, а также цифровая экономика" - отметила Павлова.

Вместе с тем она подчеркнула, что наличие в Армении посольства Болгарии открывает широкие возможности с точки зрения расширения информированности о председательстве Софии в Совете, и содействию укреплению взаимодействия Армения- ЕС, предусмотренного новым рамочным соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанным в Брюсселе 24 ноября 2017 года. "В армянском обществе положительно расценили подписание рамочного соглашения между Арменией и ЕС. И сейчас на разных уровнях проходят широкие обсуждения по этому вопросу. И мы в рамках председательства в Совете ЕС, будем оказывать содействие выполнению приоритетов, предусмотренных сотрудничеством Армения-ЕС", - заключила Павлова.

Отметим, что 1 января к Болгарии на шестимесячный срок перешло председательство в Совете ЕС. Председательство в Совете ЕС сменяется каждые полгода из числа государств- членов ЕС. В течение шести месяцев одна страна председательствует на встречах Совета всех уровней, обеспечивая последовательность работы ЕС в Совете. Председательство несет ответственность за продвижение работы Совета над законодательством ЕС, обеспечивая преемственность в осуществлении повестки дня ЕС, соблюдение действующего законодательного процесса, а также сотрудничество между государствами- членами ЕС. Для этого председательствующая страна должна выступать в качестве честного и нейтрального брокера.