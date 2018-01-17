Среда, 17 Января 2018 14:52

АрмИнфо. 16 января т.г. начался официальный визит Президента Казахстана в США. Как сообщает посольство Казахстана в Армении, в рамках встречи с Президентом США Д.Трампом, Президент РК Н.Назарбаев отметил роль Соединенных Штатов в качестве ведущего инвестора в экономику Казахстана. Д.Трамп, в свою очередь, подчеркнул важность соблюдения Казахстаном своих обязательств в рамках ВТО, поддержки справедливых трудовых отношений, обеспечения незыблемости контрактов и защиты прав интеллектуальной собственности, что является неотъемлемым условием участия в международных экономических организациях.

Президент США приветствовал амбициозные планы Казахстана по развитию диверсифицированной и инновационной экономики, отметив заинтересованность финансовых институтов развития США в привлечении инвестиций в Казахстан.

Лидеры двух государств подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет Казахстана, а также его роль в продвижении глобального мира и процветания. Кроме того, лидеры заявили о своей поддержке законодательных мер для развития постоянных нормальных торговых отношений и отметили, что предоставление такого статуса Казахстану будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних торговых связей. Н.Назарбаев поблагодарил его за гостеприимство и пригласил в Казахстан.

По итогам переговоров главы государствпринялиСовместное заявление, в их присутствии был подписан ряд двусторонних и коммерческих документов.Кроме того, Президент Казахстана в рамках своего визита встретился с министром энергетики США Риком Пейри, с президентом государственного агентства «Корпорация по зарубежным частным инвестициям» (OPIC) РэемУошберном, а также с представителями американских деловых кругов.

18 января т.г.под председательством Н.Назарбаева запланированы тематические дебаты членов СБ ООН высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» т.г. выступит на заседании Совета Безопасности ООН(на данных дебатах планируется участие членов СБ ООН, а остальные государства члены ООН будут участвовать только в качестве слушателей).

В настоящее время США являются стратегическим партнером Казахстана. Идет активная работа практически по всем направлениям двустороннего и многостороннего взаимодействия. Более того, имеется взаимный интерес к наращиванию данного сотрудничества с учетом роста влияния Главы нашего государства и Казахстана на международной арене, закрепления передовых позиций за нами по отдельным направлениям, таким как ядерное разоружение.

С 1991 года США решительно поддерживают становление Казахстана как суверенной и независимой державы, имеющей важное значение в региональном и мировом масштабах.На сегодняшний деньамериканская сторона являются одним из ведущих инвестиционных партнеров Казахстана. С 2005 года в казахстанскую экономику вложенооколо 30 млрд долларов. В Казахстане работают около 500 компаний с участием американского капитала.