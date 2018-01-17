Среда, 17 Января 2018 14:06

АрмИнфо.Сделка между английскими клубами "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" задерживается из-за стремления Генриха Мхитаряна получать зарплату Алексиса Санчеса.

Согласно журналисту итальянского спортивного издания <Calciomercato> Маттео Педрози, причиной задержки обмена между <Арсеналом> и <Манчестер Юнайтед> Мхитаряна на Санчеса стало требование агента Мхитаряна Мино Райолы платить армянскому полузащитнику в <Арсенале> зарплату, которую сейчас получает чилиец Санчес. Последний личный контракт с МЮ согласовал и дожидается завершения сделки.

Согласно Sportsdaily, в "Арсенале" Санчес получает 1,5 миллиона долларов в месяц, являясь самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" относительно зимнего трансфера атакующего полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна и нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса. Руководство "канониров" заинтересовано в продаже Санчеса "манкунианцам", и также заинтересовано в включение в сделку Мхитаряна, который перестал получать игровое время в команде португальского тренера Жозе Моуринью.