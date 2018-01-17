Среда, 17 Января 2018 13:00

АрмИнфо. В Армении полицейские получат право производить в общественных местах видео- и фотосъемку. Поправки в законе "О Полиции" внесены на заседании Национального Собрания РА 17 января.

По словам заместителя начальника Полиции РА Вардана Егиазаряна, представленный документ исходит из программы мероприятий правительства на 2017 год, и направлен на выявление и предотвращение преступлений, поддержание общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения. В законопроекте зафиксированы основания для использования такой техники, порядок, сроки сохранения данных, обеспечена легитимность сбора и использования информации, установлены границы вмешательства в личную жизнь граждан. В законопроекте зафиксированы особенности размещения аудио и видео техники в общественных местах, а также использования полицейскими видео и аудиотехники на транспортных средствах. При этом, техника будет исключительно служебная, а не личного пользования.

При выявлении правонарушений при помощи технических средств сотрудник Полиции не будет обладать правом прекращения или приостановки видео или фотосъемок. При использовании этих средств вначале будет действовать обязательное требование о предупреждении съемок (в случае съемок с движимых средств - в устной форме, с недвижимых - путем установки щитов и размещения сообщения на сайте Полиции). Устанавливаются сроки сохранения видео и фотоматериалов - 7 дней, после чего они подлежат уничтожению. В то же время определены случаи, при которых этот срок может быть продлен. В документе также определен также список должностных сотрудников Полиции, имеющих право доступа к базе данных и ознакомления с ними.