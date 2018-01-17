Среда, 17 Января 2018 12:39

АрмИнфо. Представители офиса Омбудсмена Армении 16 января отправились с визитом в уголовно-исполнительное учреждение "Нубарашен" министерства юстиции Армении, где встретились с членами группы "Сасна Црер" Смабатом Барсегяном, Араиком Хандояном и Ованесом Арутюняном.

Как сообщает пресс-служба Аппарата Омбудсмена, после прекращения голодовки Смбат Барсегян получил соответствующую консультацию по режиму питания. Барсегян сейчас находится в медицинском стационаре УИУ "Нубарашен", он чувствует себя удовлетворительно.

Также была проведена беседа с Ованесом Арутюняном. В ходе визита было установлено, что 16 января Ованес Арутюнян в УИУ "Больница для заключенных" прошел рентгеновское обследование правого коленного сустава, а также прошел обследование у травматолога.

Во время личной беседы с Араиком Хандояном ему были предоставлены необходимые юридические консультации в отношении законодательных положений касающихся посещений адвокатом пенитенциарного учреждения.

А.Хандоян находится в медицинском стационаре УИУ "Нубарашен".

Отметим, что вооруженная группа сторонников оппозиционера, героя карабахской войны Жирайра Сефиляна "Сасна црер" 17 июля 2016 года, захватила здание патрульно-постовой службы Полиции РА в столичном округе Эребуни. Они требовали отставки президента страны Сержа Саргсяна и освобождения Жирайра Сефиляна, арестованного за создание организованной группы с целью захвата стратегических зданий. В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 - сотрудники полиции. Трое полицейских - полковник Артур Ваноян и прапорщики Гагик Мкртчян и Юрий Тепаносян - были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых - огнестрельные ранения различной степени тяжести. 31 июля 2016 года члены "Сасна Црер" сложили оружие. В декабре 2017 года трое представителей группы Армен Билян и Смбат Барсегян и Араик Хандоян объявили, голодовку требуя перевести их из УИУ "Нубарашен" в УИУ "Армавир" из-за того, что в УИУ "Нубарашен" бесчеловечные условия содержания.