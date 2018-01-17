Среда, 17 Января 2018 11:46

АрмИнфо. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта в числе 12 главных направлений деятельности ООН в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба ООН, Генсек Организации Антониу Гутерриш представил членам Генеральной Ассамблеи 12 главных направлений деятельности Организации на 2018 год. Обращаясь к ним, он напомнил, что за год его работы в должности Генерального секретаря человечество не продвинулось к миру. В то же время, по его словам, необходимо воспользоваться преимуществами глобализации и "четвертой промышленной революции".

В числе основных проблем, которыми предстоит заняться, ООН в 2018 году, по словам Генсека - урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и "замороженных" конфликтов в Европе, разрешение проблемы беженцев в Мьянме и Бангладеш, а также денуклеаризация Корейского полуострова.

Отметив рост числа конфликтов, глава ООН назвал ситуацию на Ближнем Востоке "гордиевым узлом", где переплелось множество проблем: это и конфликты в Сирии и Йемене, нестабильность в Ираке и, конечно, палестино-израильский вопрос. Генсека тревожат признаки "ослабления" поддержки палестино-израильского урегулирования на основе существования двух государств. Он подчеркнул, что альтернативы решению о двух государствах не существует. При этом Гутерриш призвал покончить с "параличом", который привел к "замораживанию" конфликтов в Европе. По его словам, страны континента обладают рычагами, необходимыми для преодоления этих проблем. "Для урегулирования этих ситуаций необходимо противостоять опасной волне национализма и оживить работу соответствующих посреднических инициатив, включая Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу по восточной Украине, Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Женевские международные дискуссии по Грузии и процесс <5+2> по Приднестровью", - подчеркнул глава ООН.

Гутерриш настоятельно призвал добиваться перехода на "зеленую" экономику и смягчения последствий изменения климата. Он напомнил о необходимости использовать преимущества таких процессов, как глобализация, миграция и стремительное развитие технологий. По его словам, это поможет покончить с углубляющимся неравенством. Борьба с терроризмом, защита прав человека тоже, считает Генсек, не уйдут из повестки дня ООН на 2018 год. Еще два направления деятельности ООН: укрепление миротворчества и партнерства с Африканским союзом.