Среда, 17 Января 2018 11:03

АрмИнфо. На территории Армении с 17-19 января в отдельных областях время от времени ожидаются слабые осадки, в отдельных регионах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. 20-го и 21-го ожидается погода без осадков.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, северно-восточный ветер с порывами достигнет до 3-8 м/с. С 18-20 января температура воздуха постепенно повысится на 5-7 градусов, в областях Лори, Тавуш, Сюник, а также в Арцахе - на 11-13 градусов.

В Ереване с 17-19 января время от времени возможны слабые осадки, в ночное время суток - в виде мокрого снега. 20-го и 21-го ожидается погода без осадков.