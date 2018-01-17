Среда, 17 Января 2018 10:59

АрмИнфо. Молодые граждане Армении при посещении игорных заведений должны будут представлять свои паспорта. Соответствующие поправки в законе "Об играх с выигрышем, играх в Интернете и казино" внесены на заседании Национального Собрания РА 17 января в первом чтении.

Как отметил в своем выступлении депутат НС от оппозиционной фракции "Елк" Эдмон Марукян, согласно действующему законодательству физические лица до 21 года не имеют права посещать игорные заведения, а тем более, делать ставки. Но в законодательстве страны отсутствовали механизмы контроля со стороны организаторов игр с выигрышем за выполнением данного положения. Теперь молодые люди должны будут представлять свои паспорта.

Кроме того, в документ вносится требование, согласно которому Министерство финансов РА должно разработать базу данных лиц, признанных судами лицами с ограниченной дееспособностью. Для данной категории лиц вход в игорные заведения также будет запрещен. При этом, лицо, страдающее лудоманией, получит право на обращение в Минфин РА с заявлением о своем включении в базу данных, и, тем самым, получит запрет на посещение игорных заведений. Эдмон Марукян сообщил, что представленный вариант является компромиссом с правительством республики, но в дальнейшем будет разработан новый проект закона.