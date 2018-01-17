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АрмИнфо. Молодые граждане Армении при посещении игорных заведений должны будут представлять свои паспорта. Соответствующие поправки в законе "Об играх с выигрышем, играх в Интернете и казино" внесены на заседании Национального Собрания РА 17 января в первом чтении.
Как отметил в своем выступлении депутат НС от оппозиционной фракции "Елк" Эдмон Марукян, согласно действующему законодательству физические лица до 21 года не имеют права посещать игорные заведения, а тем более, делать ставки. Но в законодательстве страны отсутствовали механизмы контроля со стороны организаторов игр с выигрышем за выполнением данного положения. Теперь молодые люди должны будут представлять свои паспорта.
Кроме того, в документ вносится требование, согласно которому Министерство финансов РА должно разработать базу данных лиц, признанных судами лицами с ограниченной дееспособностью. Для данной категории лиц вход в игорные заведения также будет запрещен. При этом, лицо, страдающее лудоманией, получит право на обращение в Минфин РА с заявлением о своем включении в базу данных, и, тем самым, получит запрет на посещение игорных заведений. Эдмон Марукян сообщил, что представленный вариант является компромиссом с правительством республики, но в дальнейшем будет разработан новый проект закона.
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|Свитальский оптимистично настроен по вопросу ратификации странами ЕС рамочного соглашения между Арменией и Евросоюзом
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|С 18 по 20 января температура воздуха в Армении повысится на 5-7 градусов
|Молодые граждане Армении при посещении игорных заведений должны будут представлять свои паспорта
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|Саргсян: Будущий президент Армении должен быть беспристрастным человеком, никогда не занимавшимся политикой
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|Членов Конституционного суда Армении отныне будет избирать Национальное Собрание страны
|Верхний Ларс открыт для всех видов транспортных средств
|Посол: США готовы развивать сотрудничество с Арменией в оборонной сфере
|Ашотян: Парламентская дипломатия из узкой улицы с односторонним движением должна превратиться в широкий проспект с многосторонним движением
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|Блок "Елк" намерен провести серию акций протеста против повышения цен
|Отказавшиеся от гражданства Армении лица должны будут продать земли сельскохозяйственного и лесного значения
|Турция вновь заявила о поддержке Азербайджана по Карабаху
|Freedom House причислила Армению к числу "частично свободных" стран
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|Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел без эксцессов
|Погиб военнослужащий Армии обороны Арцаха
|Налбандян и Мамедьяров встретятся в Кракове 18 января
|Блок "Царукян" не присоединится к шествию блока "Елк" против повышения цен
|Общественные организации Армении получат возможность быть реорганизованными
|Процедура заключения международных договоров в Армении будет осуществляться на основании правовых актов, а не указами президента
|Контрольная палата Армении будет преобразована в Аудиторскую палату
|Гаджиев: Азербайджан приветствует заявление Лаврова о поэтапном урегулировании карабахского конфликта
|Верхний Ларс открылся для движения всех видов транспортных средств
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|Водители маршрутных такси в Ереване объявили забастовку в связи с подорожанием цены на сжатый газ
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|Национальное Собрание Армении в первом чтении внесло поправки в закон "О полиции" и в пакете смежных законов
|Микаел Мелкумян: В результате подорожания топлива, повысятся цены на все товары в Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 16-го января
|Никол Пашинян: Если так пойдет и дальше в один прекрасный день Виген Саркисян начнет сбор средств на сапоги для солдат
|Оппозиционные блоки "Елк" и "Царукян" не могут придти к консенсусу по вопросу консолидации вокруг единого кандидата в президенты
|Посол: Армяно-германский политический диалог и многосодержательное сотрудничество динамично развиваются
|Пашинян: Уже после анонса о шествии оппозиции против повышения цен, власти пошли на некоторые уступки
|Парламент Армении обсудил проект "Об осуждении геноцида езидов на подконтрольных террористическим группировкам территориях Ирака"
|Балаян: Лавров говорил о пакетном урегулировании карабахского конфликта с поэтапной имплементацией
|В ООН высоко оценивают работу Казахстана на посту председателя Совета Безопасности
|Степанакерт: Заявление Лаврова о невозможности урегулирования карабахского конфликта одним документом свидетельствует о сложности этой проблемы
|Выборы президента Армении, по всей вероятности, состоятся 2 марта
|Армения не отказалась от идеи обогащения муки фолиевой кислотой и железом
|Прогноз: В 2018-м опасность переноса противоречий из других регионов на Кавказ будет сохраняться
|Лавров: Российские загранучреждения, делают всё необходимое, чтобы все россияне желающие принять участие в выборах, могли это сделать максимально комфортно
|Лавров: Карабахский вопрос раз и навсегда одним документом не решить
|Взгляд из Москвы: Решение Анкары о приобретении российских С-400 - доказательство дрейфа Турции от НАТО
|Прогноз: Развязать очередную войну Азербайджану не позволят финансовые ресурсы и Турция
|Парламентское большинство Армении отказалось включать в большую повестку законопроекты, направленные на смягчение налогового бремени
|На линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск пройдет мониторинг ОБСЕ
|В связи с существенным ростом цен на отдельные виды товаров в Национальном Собрании Армении состоятся парламентские слушания
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