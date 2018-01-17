Среда, 17 Января 2018 10:54

АрмИнфо.Армения установит ответственность за препятствование деятельности медицинского работника. Соответствующий проект поправок в Уголовном кодексе в части защиты жизни и здоровья медицинских работников принят на заседании парламента 17 января во втором и окончательном чтении.

По словам одного из разработчиков документа, депутата НС Карена Авагяна, УК РА будет дополнен новой статьей, которая криминализует препятствование законной профессиональной деятельности врачей. Предлагается закрепить наказание за воспрепятствование деятельности медицинского работника путем угроз, удержания и создания медицинскому работнику препятствий по оказанию помощи больному. Законопроект устанавливает ответственность по факту причинения телесных повреждений или высказывания угроз убийством медицинским работникам.

В случае воспрепятствования деятельности медицинского работника путем применения насилия неопасного для жизни и здоровью или угрозой такового установлено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 минимального размера заработной платы. Если же деяние совершено с применением насилия опасного для жизни и здоровья или угрозой такового установлено наказание в виде ареста сроком от 1 до 2 месяцев, либо лишение свободы от 2 до 5 лет. Отметим, что число нападений на медработников при исполнении ими служебных обязанностей неуклонно растет. В результате принятия законопроекта, законодатель надеется гарантировать защиту прав и интересов медработника.