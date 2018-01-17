Среда, 17 Января 2018 10:53

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян провел встречу с группой представителей интеллигенции. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

Отметив, что в прошлые годы регулярно встречался с представителями интеллигенции, в начале встречи президент ещё раз подчеркнул роль и миссию интеллигенции в жизни страны и предложил в открытой и непринуждённой атмосфере поговорить об Армении и её будущем, особенно в условиях новой системы управления после изменений Конституции, ожидая услышать мнения и предложения участников встречи, а также то, что их волнует и как они оценивают реалии страны.

Участники встречи подчеркнули важность подобных встреч и обсуждений, поделились своими представлениями о будущем Армении, коснулись волнующих сегодня общественность проблемах, в том числе о большой роли искусства в деле образования молодёжи и воспитания гражданина государства, о сохранении чистоты армянского языка и ряде других проблем.

Саргсян ответил также на интересовавшие интеллигентов вопросы, которые касались безопасности страны, обороны, внешней политики. Участники встречи поинтересовались у президента Армении о том, как он, как человек и политический лидер долгие годы занимавший в стране многочисленные ответственные должности, прошедший через многие трудности и горнило войны, представляет будущего президента, по его мнению, каким критериям должен соответствовать следующий президент Республики.

Представляя свои представления о будущем президенте Республики, Саргсян отметил, что думает, речь должна идти о таком человеке, такой личности, кто имеет пройденный путь, имеет известность и внутри страны, и за рубежом, может на должном уровне, по достоинству представлять Армению за рубежом, то есть выполнять свои представительские функции и внутри страны, и вне страны. Будущий президент, по представлению действующего главы государства должен владеть иностранными языками, иметь широкие связи как в Диаспоре, так и в Армении, пользоваться авторитетом и, что самое важное, быть беспристрастным человеком, который никогда не занимался политикой и не был членом партии.