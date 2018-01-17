Среда, 17 Января 2018 10:49

АрмИнфо.Право на руководство антитеррористическими операциями в Армении от президента страны перейдет к премьер-министру. Соответствующие поправки в законе "О борьбе против терроризма" одобрены на заседании парламента 17 января в первом чтении.

По словам первого заместителя министра юстиции РА Артура Ованнисяна, с апреля 2018 года многие полномочия президента страны, в том числе, и вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом, перейдут от главы государства к премьер-министру республики. Данное положение соответствует требованиям обновленной Конституции страны.