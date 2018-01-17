Среда, 17 Января 2018 10:42

АрмИнфо. По положению на 10:20 часов 17-го января в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, с 17 по 19 января в большинстве регионов Армении время от времени ожидаются слабые осадки, в отдельных районах ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с. 20 января ожидается погода без осадков.

Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и Варденяцский перевал.

На автодороге Сисиан-Капан местами наблюдается гололедица. Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.