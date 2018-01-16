Вторник, 16 Января 2018 18:55

АрмИнфо.Минобороны США готово развивать сотрудничество с Арменией в сферах представляющих обоюдный интерес. Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, об этом на встрече с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РА Ричард Миллс.

В свою очередь Саркисян кратко обозначил векторы модернизации ВС Армении согласно 7-летней программе, намеченной к реализации сотрудничестве с США.

Была достигнута договоренность о проведении в 2018-м в Ереване армяно-американских консультаций по согласованию концепции дальнейшего сотрудничества.