Вторник, 16 Января 2018 18:52

АрмИнфо.После перехода Армении на парламентскую форму правления парламентская дипломатия из узкой улицы с односторонним движением должна превратиться в широкий проспект с многосторонним движением. Об этом с трибуны Национального Собрания Армении заявил глава комиссии по внешним вопросам Армен Ашотян.

Он подчеркнул те приоритеты внешней политики, на которые должны обратить внимание народные избранники после перехода на парламентскую форму правления. "Во-первых, мы должны активизировать свою деятельность в азиатском направлении, здесь существует большой потенциал, необходимо также очертить новые векторы сотрудничества с исламским миром",- отметил Ашотян.

Он заметил, что не в полной мере используется потенциал парламентских групп дружб с разными странами. Ашотян также подчеркнул необходимость наличия постоянной связи со странами Евросоюза для скорейшей ратификации с их стороны Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Он подчеркнул необходимость активизации сотрудничества с Диаспорой и придания ее лоббистской деятельности в направлении международного признания Геноцида армян в Османской Турции нового ракурса - достижения международного признания Арцаха.