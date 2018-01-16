Вторник, 16 Января 2018 18:48

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 17 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-16:30 подъезды 9 и 10 жилого дома 31 на ул. Московян и

прилегающие общественные абоненты, жилые дома 3-17 на ул. Хоренаци и

прилегающие общественные абоненты, жилой дом 4 на ул. Дегатан и

прилегающие общественные абоненты;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 - улицы Колтнтесакан и Еритасардакан в городе Маралик района Ани; в Тавушском марзе:

10:30-12:30 здания больницы, полиции, почтовое отделение, рынок, суд, военный комиссариат, улицы Ереванян, Гарагезян, Тавригян, Абовян, Блбулян, частично улица Теряна, станции операторов "Юком", "Виваселл МТС" в городе Иджеван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.