Вторник, 16 Января 2018 16:42

АрмИнфо. Если после первого шествия блока "Елк" против повышения цен не будет результатов, то будет вторая и третья акция. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат от блока Эдмон Марукян.

Он также не исключил возможности проведения сидячей забастовки. По его словам, фракция "Елк" сейчас консолидирует все силы, призвав общественность 19 января в 17:00 придти на площадь у кинотеатра <Москва" и защитить свои права.

С 1 января 2018 года в Армении произошел существенный рост цен на ряд товаров, среди которых - мясо птицы, масло, бензин, сжиженный газ, спиртные напитки, яйца, сахар и т.д. Кроме того, в ближайшее время ожидается также повышение цен на табачные изделия. Ранее сообщалось, что подорожание связанно с повышением таможенных пошлин по более 800 видам товаров. Подорожания в основном обусловлены тем, что с 1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Это предполагает повышение таможенных пошлин на товары из стран, не являющихся членами ЕАЭС.