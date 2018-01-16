Вторник, 16 Января 2018 16:28

АрмИнфо. Отказавшиеся от гражданства Армении лица должны будут в течение года продать принадлежащие им земли сельскохозяйственного и лесного значения.

Соответствующие поправки в Земельном кодексе и в пакете сопутствующих законах внесены на заседании Национального Собрания РА 16 января во втором и окончательном чтении. В то же время, по словам первого заместителя министра юстиции РА Артура Ованнисяна, право на владение квартирами и домами индивидуального пользования продолжит за ними сохраняться. Как заметил замминистра, это положение закреплено и в Конституции 2005 года, и в Конституции 2015 года. Теперь исполнительная власть вносит требование Основного закона в законодательство страны.

Владеть землей сельскохозяйственного и лесного значения имеют право исключительно граждане Армении. Иностранец обязуется продать также землю, если она была ему подарена. Исключения не будет даже в случае наследования земли. В документе представлен и механизм контроля за выполнением положений закона. Государственные органы по цепочке будут информировать друг друга: полиция будет оповещать кадастр недвижимости об изменении гражданства, а кадастр - местные органы власти, которые, в свою очередь, через суд будут добиваться выполнения требований закона.