Вторник, 16 Января 2018 14:09

АрмИнфо. Международная правозащитная организация Freedom House выпустила очередной ежегодный доклад "Свобода в мире 2018: кризис демократии", в котором причислила Армению к числу "частично свободных" стран.

Организация оценила состояние гражданских и политических свобод в 195 странах мира. Согласно докладу, в течение последних 12 лет уровень свободы в мире неуклонно снижался: 71 государство продемонстрировало сокращение гражданских и личных свобод, и лишь 35 стран могут отчитаться о достижениях в этой сфере.

Авторы исследования пришли к выводу, что из 195 стран, упомянутых в докладе, лишь 88 государств или 45 % от общего числа, могут считаться "свободными", 58 или 30% - признаны "частично свободными", а 49 или 25 % - "не свободными".

Основной угрозой глобальной стабильности в докладе названы Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла и Северная Корея. Именно эти государства, по мнению экспертов Freedom House, отвечают за возросшие риски существования "перманентных долговременных региональных конфликтов и гуманитарных кризисов".

Из 49 стран, признанных "не свободными" (в их числе соседние Азербайджан, Турция, Иран), 12 государств заняли худшие позиции, не сумев набрать и 10 пунктов из 100 возможных. В этом списке оказались Сирия, Южный Судан, Эритрея, Северная Корея, Туркменистан, Экваториальная Гвинея, Саудовская Аравия, Сомали, Узбекистан, Судан, Центральноафриканская Республика и Ливия.

В Евразии основной угрозой для существования гражданских и политических свобод по- прежнему остается Россия. Как отмечают авторы исследования, президент Владимир Путин "организовал кампании дезинформации во время выборов в европейских демократических странах, наладил контакты с политическими партиями, пропагандирующими ксенофобию на континенте, продолжает угрожать своим ближайшим соседям", а также "выступил в качестве альтернативного источника военной помощи для диктаторских режимов на Ближнем Востоке".

Главной целью Москвы, считают аналитики Freedom House, является вмешательство во внутренние дела демократических государств для того, чтобы "разрушить институты, связывающие их между собой".

Среди наиболее тревожных тенденций в регионе авторы доклада назвали усилия авторитарных государств заставить своих критиков замолчать, невзирая на государственные границы. Азербайджанский суд приговорил проживавшего в Грузии в изгнании оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы, который при неизвестных обстоятельствах был похищен из Тбилиси, к шести годам тюремного заключения. В Украине неизвестными был обстрелян автомобиль, в котором находились противники Путина, чеченцы Адам Осмаев и его жена, Амина Окуева, которая в результате погибла. По данным украинских властей, следы исполнителей и заказчиков этого убийства, а также целого ряда покушений на украинских политиков и журналистов, ведут в Россию.

Автор также констатируют, что такие страны, как Турция, Венесуэла, Польша и Тунис, еще недавно показывавшие убедительные результаты роста гражданских свобод, сегодня вновь переживают период снижения стандартов демократии. А такие страны, как Россия и Китай сумели воспользоваться ситуацией в ведущих демократических странах мира для того, чтобы усилить репрессии против собственных граждан и распространить свое влияние за рубежом.

Эксперты Freedom House также констатирую, что в течение семи последних лет в США было зафиксировано постепенное сокращение гражданских свобод. В 2017 году этот процесс ускорился из-за растущей уверенности в факте российского вмешательства в президентскую избирательную кампанию, и отсутствия эффективных шагов со стороны новой администрации, направленных на то, чтобы пресечь и не допустить подобное вмешательство в будущем. Аналитики Организации пишут, что несмотря на то, что базовые демократические институты, такие, как пресса и независимая судебная система, сумели сохранить свое влияние в США, однако, атаки со стороны президента Трампа могут существенно ослабить их позиции в обществе.

Президент Freedom House Майкл Абрамовиц (Michael J. Abramowitz) считает,ч то администрация Трампа нарушила политический консенсус, существовавший в течении последних 70 лет, исключив демократию, как основную движущую силу американской внешней политики, а стремительный отказ США от своих исторических обязательств по поддержке демократии за рубежом усилил позиции авторитарных режимов. "Демократия переживает самый серьезный кризис за последнее десятилетие. Базовые основы демократии - включая гарантии проведения свободных и честных выборов, соблюдения прав меньшинств, существования свободной прессы и признания верховенства закона - сегодня под угрозой во всем мире", - заключил Абрамовиц.