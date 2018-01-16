Вторник, 16 Января 2018 13:56

АрмИнфо.Блок "Царукян" не выдвинет своего кандидата на президентских выборах в марте текущего года. Об этом в парламенте Армении в беседе с журналистами сообщил лидер блока Гагик Царукян.

"А зачем выдвигать собственного кандидата, если даже вместе с блоком "Елк" мы не наберем достаточного количества голосов для победы. Народ по итогам парламентских выборов 2018 года оказал доверие Республиканской партии, оставив прерогативу выдвижения президента за ней, пускай она это и сделает",- объяснил Царукян.

Вместе с тем, он не исключил возможности того, что блок "Царукян" на президентских выборах поддержит кандидата от Республиканской партии. "Давайте дождемся, узнаем, кто будет этим кандидатом, и тогда все станет ясно",- заявил Царукян. Отвечая на вопрос о том, является ли для него Серж Саргсян незаменимым деятелем, как о том утверждают республиканцы, Царукян заявил, что для него незаменимых людей нет.

Отметим, что блок "Елк" заявил о выдвижении депутата Артака Зейналяна на пост президента и призвал блок "Царукян" поддержать ее. РПА же приступит к обсуждению кандидатуры президента на этой неделе. Как сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер Эдуард Шармазанов, РПА на этот пост выдвинет кандидата, имеющего вес, авторитет и след в становлении армянской государственности.

Ранее глава фракции РПА, Ваграм Багдасарян заявил, что выборы президента Армении, скорее всего, состоятся 2 марта. По реформированной Конституции, президента должен избрать парламент 35 голосов с 28 февраля по 10 марта. Если президент не изберется в первом туре, то ценз на его избрания снижается. Полномочия президента Сержа Саргсяна истекают 9 апреля.