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АрмИнфо. Один из известных экспертов в Карабахском вопросе, американский аналитик Пол Гобл убежден, что предстоящая январская встреча глав МИД Армении и Азербайджана не обеспечит существенного прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.
"По всей вероятности, предстоящая встреча не завершится каким-либо переломом, так как для этого нет никаких предпосылок. Глава МИД Армении использует отчаянные формулировки, между тем Азербайджан не меняет свою милитаристскую риторику", - заявил Гобл газете"168 жам".
При этом он убежден, что если посредникам удастся достичь консенсуса по вопросу внедрения механизмов доверия, то это станет самым большим достижением этого года, и ожидать большего бессмысленно.
Отметим, что уже определена дата встречи Налбандян-Мамедъяров. Она пройдет в Кракове 18 января.
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|Погиб военнослужащий Армии обороны Арцаха
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|Общественные организации Армении получат возможность быть реорганизованными
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|Контрольная палата Армении будет преобразована в Аудиторскую палату
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|Верхний Ларс открылся для движения всех видов транспортных средств
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|Национальное Собрание Армении в первом чтении внесло поправки в закон "О полиции" и в пакете смежных законов
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|Оппозиционные блоки "Елк" и "Царукян" не могут придти к консенсусу по вопросу консолидации вокруг единого кандидата в президенты
|Посол: Армяно-германский политический диалог и многосодержательное сотрудничество динамично развиваются
|Пашинян: Уже после анонса о шествии оппозиции против повышения цен, власти пошли на некоторые уступки
|Парламент Армении обсудил проект "Об осуждении геноцида езидов на подконтрольных террористическим группировкам территориях Ирака"
|Балаян: Лавров говорил о пакетном урегулировании карабахского конфликта с поэтапной имплементацией
|В ООН высоко оценивают работу Казахстана на посту председателя Совета Безопасности
|Степанакерт: Заявление Лаврова о невозможности урегулирования карабахского конфликта одним документом свидетельствует о сложности этой проблемы
|Выборы президента Армении, по всей вероятности, состоятся 2 марта
|Армения не отказалась от идеи обогащения муки фолиевой кислотой и железом
|Прогноз: В 2018-м опасность переноса противоречий из других регионов на Кавказ будет сохраняться
|Лавров: Российские загранучреждения, делают всё необходимое, чтобы все россияне желающие принять участие в выборах, могли это сделать максимально комфортно
|Лавров: Карабахский вопрос раз и навсегда одним документом не решить
|Взгляд из Москвы: Решение Анкары о приобретении российских С-400 - доказательство дрейфа Турции от НАТО
|Прогноз: Развязать очередную войну Азербайджану не позволят финансовые ресурсы и Турция
|Парламентское большинство Армении отказалось включать в большую повестку законопроекты, направленные на смягчение налогового бремени
|На линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск пройдет мониторинг ОБСЕ
|В связи с существенным ростом цен на отдельные виды товаров в Национальном Собрании Армении состоятся парламентские слушания
|Летчики российских МиГ-29 выполнили перехват воздушных целей в небе Армении
|Студенческий союз сирийских армян проведет акцию благодарности перед посольством России в Армении
|Верхний Ларс закрыт для проезда всех видов транспорта: В заложниках непогоды оказались 267 машин
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 15-го января
|При Военной Полиции Армении создается миротворческий взвод
|Эстония первой ратифицировала рамочное соглашение ЕС-Армения
|Еще один член группы "Сасна црер" прекратил голодовку: Он госпитализирован в "Больницу для осужденных"
|Адвокат члена вооруженной группы “Сасна Црер” требует обеспечить ее подзащитному достойные условия содержания
|Серж Саргсян похвалил армянских парламентариев за эффективную работу: НС на правильном пути
|Армянские археологи обнаружили уникальное древнее <оседлое> поселение 8-7 тысячелетий до нашей эры
|Рубен Айрапетян не собирается уходить в отставку, потому что "очень хорошо делает свою работу"
|Постпред Армении: Конфликты в регионе ОБСЕ не похожи, отличаются принципы и нормы их урегулирования
|В 22-ой раз продлен мандат Анджея Каспршика
|Human Rights Watch не довольна уровнем защиты жертв семейного насилия в Армении
|Уже 10% клиентов Банка ВТБ (Армения) удерживают очередь для обслуживания в филиалах заранее - дистанционным способом
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|Ресторан армянской кухни Chinar лидирует в рейтинге 10 лучших этнических ресторанов мира
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