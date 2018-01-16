Вторник, 16 Января 2018 13:45

АрмИнфо. Один из известных экспертов в Карабахском вопросе, американский аналитик Пол Гобл убежден, что предстоящая январская встреча глав МИД Армении и Азербайджана не обеспечит существенного прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.

"По всей вероятности, предстоящая встреча не завершится каким-либо переломом, так как для этого нет никаких предпосылок. Глава МИД Армении использует отчаянные формулировки, между тем Азербайджан не меняет свою милитаристскую риторику", - заявил Гобл газете"168 жам".

При этом он убежден, что если посредникам удастся достичь консенсуса по вопросу внедрения механизмов доверия, то это станет самым большим достижением этого года, и ожидать большего бессмысленно.

Отметим, что уже определена дата встречи Налбандян-Мамедъяров. Она пройдет в Кракове 18 января.