Вторник, 16 Января 2018 12:58

АрмИнфо.Ночью 16 января в 01:15 в одной из воинских частей Армии обороны Арцаха в северном направлении был обнаружен труп военнослужащего Арутюна Ваняевича Хачатряна 1998 года рождения.

Как сообщили АрмИнфо в АО НКР, причины гибели военнослужащего пока не известны. По факту ведется следствие.