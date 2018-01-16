Вторник, 16 Января 2018 12:49

АрмИнфо. Блок "Царукян" не намерен присоединиться к инициативе блока "Елк" по проведению шествия против повышения цен на ряд товаров первой необходимости.

Как заявил сегодня в беседе с журналистами лидер блока Гагик Царукян, который после долгого отсутствия посетил парламент, он считает данную акцию самоцелью, и не думает, что проведением шествия можно будет снизить цены в республике. Меж тем, он сообщил, что возглавляемый им блок примет участие в парламентских слушаниях по вопросу повышения цен 23 января. Во время слушаний блок представит свою позицию и укажет пути решения проблемы.

Накануне глава фракции блока "Елк" Никол Пашинян заверил, что если широкие массы народа присоединятся к шествию, это вынудит власти осуществить соответствующие изменения в Налоговом Кодексе, что приведет к снижению цен. По его словам, только упоминание об акции протеста, вынудило власти пойти на некоторые уступки - организовать парламентские слушания, провести совещание в резиденции президента. " То ли еще будет, когда народ выйдет на улицу",- заметил Пашинян.

Шествие блока "Елк" состоится 19 января. За последние месяцы в Армении подорожал ряд товаров первой необходимости. Власти это объясняют объективными и субъективными причинами. Среди объективных причин указываются международное повышение цен и налогово-таможенные обязательства Армении в рамках Евразийского экономического союза.