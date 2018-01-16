Вторник, 16 Января 2018 12:33

АрмИнфо. Парламент Армении на заседании 16 января во втором и окончательном чтении внес поправки в закон "О государственной и коммерческой тайне".

По словам первого заместителя министра юстиции РА Артура Ованнисяна, представленный документ направлен на его приведение в соответствие с положениями обновленной Конституции Армении. В настоящее время, продолжил замминистра, президент РА обладает конституционным правом по разработке порядка заключения международных договоров, которые несут в себе государственную и коммерческую тайну.

Теперь это положение признается утратившим силу, поскольку с апреля 2018 года глава армянского государства, согласно Основному закону страны, не будет обладать подобными полномочиями. Международные договоры, то независимо от их содержания, будут заключаться на основании закона "О международных договорах", Регламентом Национального Собрания, другими правовыми актами.